新股專輯：遠洋服務今招股 入場費3383元
2020年12月07日 07:14
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由遠洋集團(03377)分拆的綜合性物業管理服務提供商遠洋服務(06677)周一(7日)起公開招股，公司計劃發行2.96億股，10%在港公開發售，招股價5.5至6.7港元，以中間價計，集資淨額約16.979億元，主要用作把握戰略投資及收購機會，進一步發展戰略聯盟及擴大集團物業管理業務的規模；通過升級集團的智能管理系統建設智能化社區。
遠洋服務每手500股，入場費3,383.76元，周四(10)中午截止認購，預計12月17日在主板掛牌，保薦人為中金及花旗。
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