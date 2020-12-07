【專家點評】宏利：美勢專注抗疫　利好護理業

美國候任總統拜登正式上台之後，我們預計其會更加重視新冠肺炎的抗疫工作，短期來說，新任政府會偏重疫情危機管理，多於制訂長期政策目標，應該會有利美國康健護理業的投資者。

候任政府抗疫措施或包括推出全國檢測指引、強制全民佩戴口罩，及可能發出控制疫苗分發和分配的指令。美國政府疫苗開發計劃「曲速行動(Operation Warp Speed)」很大機會繼續進行，但或會增加購買個人防護裝備及新興療法等方面的撥款。若疫情發展仍然嚴峻，醫院亦可能獲得額外的財政支持。

基於最近美國大選，參眾兩院維持分治局面，可預期美國在未來至少兩年將會陷於立法僵局。立法僵局使企業稅制改革的機會下降，而落實重大醫改立法的機會減少。

此外，這個立法僵局料將會減低美國藥物定價改革的可能性，甚至藥物配送或支付制度出現重大轉變的機會亦降低。相關藥物定價改革的任何重大措施，可能會延遲至2021年後才會落實。

兩個政黨似乎意識到必須依賴生物醫藥公司對研製療法和疫苗的成果，才可跨過疫境。因此，預期這情況將紓緩醫療行業面對的重大改革壓力。

新任政府可能會在2021年專注處理疫情，因而限制了對美國醫療市場作出任何其他重大變革的空間。其後，拜登政府料將致力擴大醫保的保障範圍，並透過立法和行政手段支持「平價醫療法案(Affordable Care Act)」。

全球都在等待疫苗在功效方面有更多數據，以及何時於全球安全使用，而我們預計還需要耐心等候多一段時間。就輝瑞/BioNTech及莫德納研製的疫苗而言，期望即將舉行的諮詢委員會會議將公布兩種候選疫苗的全部數據，並預計在年底前獲准作緊急使用，明年底前或有9億至11.5億人接種疫苗。

當各政府忙於處理疫情之際，醫療改革可能會遭延遲。至少在2021年下半年之前，候任政府的短期重點看來會偏重疫情危機管理，多於制訂長期政策目標，因此特別有利美國康健護理業的投資者。

宏利投資管理環球康健護理策略首席投資組合經理Steven Slaughter

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020