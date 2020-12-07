【專家點評】陳政深：留意落後汽車股
2020年12月07日 07:30
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美股在踏入12月持續攻頂，環球資金充裕之下，從美元及黃金走勢都顯示，市場的風險胃納持續增加，尤其是美匯指數已跌至兩年半以來最低水平的同時，金價持續偏軟；此外，隨着疫苗的推出，市場憧憬新冠病毒最快可於明年首季受控，對實體經濟的影響亦可望逐漸減退。技術上，恒指早前升至27,040點的高位後回吐，其23.6%黃金比率支持位在26,116點，近日見26,700點位置爭持。然而資金似有重新流回新經濟股之勢，後市如果此類股份出現反彈，恒指在本月上旬上攻28,000點不是難事。惟目前仍言之尚早，升勢成型之前，暫仍然按兵不動為佳。
板塊方面，汽車股繼續值得注視。比亞迪股份(01211)上周五反彈，公司11月份的銷售數據理想，總計汽車銷售額近5.4萬輛，按年增長3成，增速較10月份的16%加快。當中，電動車的增速加快，達1.38倍，至2.67萬輛，主要受惠其「唐」及「漢」型號之銷售；與此同時，其燃油汽車的銷量，按年下跌了9%，跌幅比10月份的14%縮小。比亞迪的電動車銷量，已與燃油汽車旗鼓相當，未來可望主導生產線，從而帶動公司增長。然而在股價上，其股價明顯失守20天線，而20天線在啟自75元的升浪以來未曾失守，或預視其股價尚有一段整固，短線而言，現價暫宜忍手，待其喘穩方才收集。
另一隻值得留意的股份是慶鈴汽車(01122)。集團由慶鈴集團與日本五十鈴公司合資成立，為重慶市對外改革開放後成立的首家中外合資企業，屬老牌車企，其營業額逾半都是來自輕型商用車，國務院常務會議提出要穩定和擴大汽車消費，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車及1.6升及以下排量乘用車，這方面對公司業務可望有一定帶動作用。過去一段時間汽車股熱炒，股份都只是緩步上升，現水平具追落後條件。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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