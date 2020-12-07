【專家點評】陳政深：留意落後汽車股

美股在踏入12月持續攻頂，環球資金充裕之下，從美元及黃金走勢都顯示，市場的風險胃納持續增加，尤其是美匯指數已跌至兩年半以來最低水平的同時，金價持續偏軟；此外，隨着疫苗的推出，市場憧憬新冠病毒最快可於明年首季受控，對實體經濟的影響亦可望逐漸減退。技術上，恒指早前升至27,040點的高位後回吐，其23.6%黃金比率支持位在26,116點，近日見26,700點位置爭持。然而資金似有重新流回新經濟股之勢，後市如果此類股份出現反彈，恒指在本月上旬上攻28,000點不是難事。惟目前仍言之尚早，升勢成型之前，暫仍然按兵不動為佳。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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