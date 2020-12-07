【匯通天下】陳正犖：歐元宜先獲利　候回落再買貨

美匯指數跌穿91支持位，令其他貨幣上試或升穿重要阻力位。不過，似乎一些風險偏好的因素已反映，加上接近年尾，美匯跌穿91後再向下空間可能有限。

由於美匯回落，歐元兌美元亦升穿1.21阻力位，在此高水平，加上歐洲央行即將於12月10日議息，有可能會重新調整貨幣政策工具，歐元投資氣氛亦有機會轉趨審慎。

歐洲央行官員早前亦釋出信號，很可能會調整緊急抗疫購債計劃(PEPP)長期再融資操作(TLTRO)措施，但不會減息。雖然這最終都會支持歐元氣氛，但央行的舉措或大部分已在匯價上反映。現時可能是時候先行獲利，並且等待2021年低位再吸納。

不過，我們強調還有不少因素，包括美元弱勢持續，將利好歐元後市，故2021年的中期目標為1.25以上水平。

短期技術走勢上，歐元兌美元升穿1.2111及1.215阻力位，下個目標則可能邁向1.2555，是2018年2月的高位，但若闖關不成，歐元或須回氣，下方支持位或為1.1740。

花旗業務高級投資策略師 陳正犖

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