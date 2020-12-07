【市前重點睇】道指期貨靠穩　英鎊受壓

●踏入亞洲時段，美匯指數升至90.786；港匯反覆處7.7507；離岸人民幣(CNH)升至6.5149；美元兌日圓報104.22；歐元企1.2123；英國與歐盟周日重啟脫歐後貿易協議的談判，市場人士憂慮有關前景未明，英鎊曾跌穿1.34水平。金價回落至1,835美元水平。布油企49.11美元；紐油處46.15美元。道指期貨升逾30點。

●美股3大指數上周五(4日)齊創收市新高。道指收報30,218點，升248點或0.83%；標指收報3,699點，升32點或0.88%；納指收報12,464點，升87點或0.7%。

●美國11月非農業職位增長24.5萬個，是5月份以來最少，遠少過市場預期的46萬個，並較10月份經修訂後的增長61萬個顯著放慢。

●美國10月貿赤由9月的621億美元擴大1.7%至631億美元，但較市場預期的648億美元為低。

●宣稱勝出美國大選的民主黨候選人拜登稱，美國11月非農就業報告表現疫弱，警告美國恐將陷入一個非常嚴峻的寒冬。他並呼籲國會需要立即採取行動以支持經濟，又強調2021年國會將要在刺激計劃方面採取行動。

●據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至上周三(2日)為止一周，全球股票基金及交易所買賣基金(ETF)共吸資97億美元(約756.6億港元)， 其中，新興市場基金吸資56億美元，連續4周錄得資金流入。相反，市場避險需求降低下，黃金基金過去一周走資24億美元，歷來第8多。

●港股ADR指數收報26,778點，跌56點。

●即月恒生指數夜期收報26,826點，跌54點，低水10點，成交12,752張。

●紐約1月期油收報每桶46.26美元，升62美仙或1.36%，全星期計累升約1.6%；布蘭特2月期油收報每桶49.25美元，升54美仙或1.11%。

●紐約期油早前跌至負數，內地中國銀行的「原油寶」產品沒有提早轉倉，導致6萬多人損失超過100億元人民幣(下同)。中國銀保監會介入調查，上周六公布對中國銀行及其分支機構共罰款5,050萬元，該行全球市場部兩任總經理等4名涉事職員亦各被罰款40萬至50萬元。

●外媒報道，美國貨幣監理署(OCC)代理署長Brian Brooks表示，預計美國政府將於未來6至8周，就虛擬貨幣問題作出更清晰的指引，並指新版虛擬貨幣監管正在草擬之中，但強調「無人會禁止比特幣」。

●紐約2月期金收報每安士1,840美元，跌1.1美元或0.1%，全星期計，累升超過3%，主要受惠於美國醞釀推出新一輪刺激措施，令通脹預期升溫。

●外媒報道，英倫銀行(即英國央行)的兩位政策委員暗示，如果英國未來需要更多的貨幣政策刺激措施，那麼他們對負利率持開放態度。

●英國富時100指數收報6,550點，升59點或0.92%；法國CAC指數收報5,609點，升34點或0.62%；德國DAX指數收報13,298點，升46點或0.35%。

●外媒報道，歐洲央行監督委員會成員Ed Sibley表示，監管部門呼籲歐洲央行將銀行業派息禁令延長6個月時間。

●滙豐控股證實正考慮削減旗下法國業務557個職位，冀降低成本以確保業務持續錄得利潤。滙控發言人稱，重災區是法國的商業銀行部門，涉及388個崗位，佔該部門約1,400員工的逾1/4，其他削減職位則來自法國總行及資訊科技部門，有關建議已在上周五(4日)提交予工會。

●外電引述知情人士報道，歐洲央行下周議息會議很可能會同意將其抗疫緊急買債計劃延長整整一年，直至2022年中。據悉，有數名成員支持延長12個月，雖然個別偏向支持延長6個月。

●外媒報道，美國送餐初創企業DoorDash宣布提高招股價上限，由原先介乎每股75至85美元，調高至90至95美元，集資金額亦由原本最多28億美元，提升至31億美元(約241.8億港元)，而掛牌後市值最多將超過350億美元。

●小米集團總裁王翔在《中國企業領袖年會》上表示，今年第3季度小米在歐洲市場排名第3，而且在很多市場成為了第1名，例如西班牙在市場，已超越了蘋果(Apple)和三星，達到了超過30%的市場佔有率。

●香港零售業受新冠肺炎重創，核心區街道出現大量吉舖，部分業主以吸引租金將舖位租出，有連鎖體育用品店以低至月租6.5萬港元進駐銅鑼灣波斯富街地舖，較舊租金低逾80%，料是該街道約10年以來最平長約月租。

●南韓媒體引用當地五大車企周日(6日)發布的最新數據，今年首11個月本土銷量合共約147.4萬輛，較去年同期增長6.2%。從當前銷售趨勢來看，預計今年全年本土汽車銷量有望自2002年以來，首次突破160萬輛的紀錄。

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