【商品分析】潘梓生：炒作通脹預期　油價追落後

油價在11月受到美國大選帶來的樂觀投資情緒推升，更無視疫情再度嚴峻，封城為需求帶來的衝擊，一舉突破疫情爆發後的高位43.77美元，近日升至近47美元的水平。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)會議也為近期油市帶來樂觀情緒，會議幾經轉折後，終於在上周四達成協議，同意於明年1月開始逐步增產，但僅在每日50萬桶以下，幅度較預期為小。

油價在過去兩周於高位整固，持續於44至46美元之間波動，企穩於早前43.77美元的巨大阻力之上，反映市場並未有太過擔心油組會議結果。油組會議後，油價更一舉突破46美元的高位，反映強勢仍然未止，繼續有望向上挑戰48至49美元。另一對油價帶來支持當然是疫苗消息，市場憧憬疫苗將令經濟重回正常化軌道，也將令潛在原油需求帶來大幅度提升。

除了以上理由外，筆者更相信近日市場正在瘋狂炒作通脹預期，令實質利率再度趨負，加上市場正在猜測聯儲局及歐洲央行有機會在12月再度加碼寬鬆，可能令未來通脹前景更趨嚴重。

近日商品升勢甚為驚人，農產品、銅價等近期急升，反映市場炒作通脹預期。油價由於相對落後，近日升勢更有追落後，並炒作通脹預期的意味。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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