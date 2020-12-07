【樓民熱話】樓市KOL轉軚睇跌！網民為乜繼續撐樓價升？

第四波疫情來襲，二手樓又再冷封；樓價指數雖然無明顯跌幅，但樓市不同板塊全面下跌，就連居屋都開始跌價。有見及此，不少一向唱好樓價的KOL，近期亦都轉趨保守，修正年底前樓價指數再升的預測，重申樓價未有大跌之虞；言下之意，即樓價會跌，轉軚意圖甚濃。

本欄開設至今一直睇淡樓價，承蒙網友不吝賜教，在東網Money 18 Fanpage上的相關帖子內留言反對，小弟一直未有正面回應並非視而不見，而是香港是個多元社會，其實毋須刻意追求統一意見，最好就是各有各講，才有國際城市的風範。

不過，來而不往非禮也，現在是時候回應一下。歸納網友的反對意見，大致如下：「樓價點會跌？你知唔知啲業主賺咗幾多倍？」、「點解咁黑心想樓市冧？」、「你知唔知樓市冧，幾多人會失業？」、「香港人大把錢」、「貨幣貶值，港元唔值錢，梗係要買樓保值」、「政府點會畀樓價冧啊？」......

首先，早年買樓的業主的確賺了很多倍，那代表甚麼？代表他們就算「劈得再多」，都是盆滿缽滿，若然有日需要套現，例如即將來臨的移民潮，他們可以劈得更狠！受害的只是近幾年才入市的買家。

最後，有人樂觀地認為政府不會任由樓市爆煲，會出手撐住樓價。他們背後的理由是，樓價大冧會令地產市道淡靜，從而影響經濟民生。的而且確，2003年港府試過推出「孫九招」支撐樓價，但此一時彼一時，當年樓價極度低殘，普遍香港人有能力置業；而目前樓價仍處高位，普遍香港人無力上車。再講，過去十多年，隨住宅、工商舖價格飆升，生活、經營、創業成本飛升，樓市嚴重侵蝕香港經濟動力，反映樓價升並非只有好的一面，壞的一面更是罄竹難書。

而且，近日有內地財金大員指內地樓市是金融體系的「灰犀牛」，又有國務院出聲要大建保障房，料「房住不炒」政策仍會繼續。對此，港府自然是亦步亦趨，再看金管局過去多年的逆周期措施，其實旨在保護銀行體系，至於樓價升跌，似乎不在政府考慮之列，大家切勿表錯情。

東網產經專欄作者 林南冧

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