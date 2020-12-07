新特能源附屬訂立和解及債權轉讓安排

訂立債權轉讓安排，將減少集團財務報表中的現金，增加融資租賃合同項下之應收帳款，同時集團將根據融資租賃合同的約定收取償還的租賃本金及利息。債權轉讓安排完成後，新疆新能源將每年收取租賃利息收入約2,232萬人民幣(含稅，利息按年利率6.37%計算)。

新疆新能源取得融資租賃合同項下全部債權和有關擔保權利後，將積極推進盱眙高傳觀音寺三河農場官灘風電場99MW整裝風電工程項目建設，爭取該項目早日併網發電獲得電費收益，歸還新疆新能源債務。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020