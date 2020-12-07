東正金融及中國正通復牌　股價受壓

東正金融發告指，於今年10月20日收到中國銀保監會上海銀保監局出具的《中國銀保監會上海監管局行政決定書》及《中國銀保監會上海監管局行政處罰決定書》，公司總裁李禕收到上海銀保監局出具的《中國銀保監會上海監管局行政處罰決定書》。該等決定書指出公司的經銷商汽車貸款業務嚴重違反審慎經營規則；公司控股股東中國正通通過不正當手段，獲批發起設立上海東正汽車金融股份有限公司；及中國正通及其關聯人與公司違規開展關聯交易。

按照公司董事所知，董事會並不知悉或參與該等決定書提及有關通過不正當手段獲批發起設立公司的任何行為。

經該公司就該等經銷商汽車貸款業務違規事宜的核查，發現該等違規是由於部分員工經驗及能力不足，造成貸款支付過程及融資車輛權證管理出現違規情況。公司已經或將會執行以下的整改措施。短期方面，公司已根據上海銀保監局的要求暫停所有經銷商汽車貸款業務，並針對以下兩方面進行內部控制制度的整改以避免類似違規事件重複發生。

待上述整改措施完成及經上海銀保監局審查已整改的內部控制措施後，公司將申請恢復經銷商汽車貸款業務。

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