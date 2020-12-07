港股曾挫近600點　金融股領跌　安踏美團受壓

港股愈跌愈深，恒生指數曾挫579點，低見26,256點，暫維持約500點跌幅，於26,300點水平爭持。國企指數跌逾200點；科技指數跌60點，主板成交730億港元。

藍籌新貴安踏體育回吐4.5%，是表現最差恒指成分股。美團及百威亞太正式染藍後亦受壓，股價跌3%及1%。

金融股拖低大市，工、中、建三大內銀股跌2.8%至3.1%；中國平安及友邦保險跌2.8%及2.6%；香港交易所跌2.2%；滙豐控股跌1.8%，合共拖低恒指約300點。另外，招商銀行及中國太保跌4.6%，是表現最差兩隻國指成分股。

大型科技股跟隨大市下跌，阿里巴巴跌3.1%表現較差；騰訊及小米集團跌1.2%。瑞聲科技跌2.6%；舜宇光學跌0.8%。

【09:53】港股挫400點 滙豐跌逾2% 大型科網股受壓

恒生指數高開34點後受壓，恒生指數曾挫400點，低見26,435點。國企指數跌150點；科技指數逆市靠穩，主板成交300億港元。

3隻藍籌新貴股價全線向下。其中以安踏跌3.1%表現較差；美團跌1.5%；百威亞太跌0.2%。

金融股拖低大市，建設銀行跌2.5%；滙豐控股曾跌2.6%，低見42.6元；友邦保險跌2%。

大型科技股亦向下，阿里巴巴跌2.5%，騰訊控股跌近1%；小米集團跌0.4%。

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