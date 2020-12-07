脫歐倒數：英歐恢復貿協談判　結果如何今晚成關鍵？

距離英國12月31日脫歐的時間，僅剩不到1個月。雙方仍就捕魚權、國家補貼，以及如何解決未來爭議等問題，還未達成協議。英國與歐盟代表周日(6日)重新進行貿易協議談判，並致力在周一(7日)晚上達成協議，而這被視為可能是英國及歐盟在2021年底前，達成協議的最後機會。

英歐因捕魚權、國家補貼和未來爭端解決等議題仍存重大分歧，雙方談判一度在12月4日暫停，但經英國首相Boris Johnson與歐盟執委會主席Ursula von der Leyen通話後，同意重啟磋商，英、歐代表於周日在比利時首都布魯塞爾重啟談判，預計為期2天。

外媒引述消息指，英、歐代表團致力在當地時間周一晚上達成貿易協議，並透露一直以來阻礙協議的英國水域捕魚權問題，將有望達成政治妥協，若捕魚權談成，只餘下公平競爭與執法這2項障礙。愛爾蘭總理Micheal Martin指出，上述談判已處於關鍵時刻，估計達成貿易協議可能性是一半，不宜過於樂觀。

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