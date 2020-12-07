電動車大戰：福士開發自駕車　最快2025年上市

德國汽車大廠福士(Volkswagen)執行長Herbert Diess周日(6日)表示，該公司的自動駕駛汽車預計將在2025至2030年間上市。

外媒報道，Herbert Diess指該公司的自動駕駛汽車所需電腦晶片的效能提高，加上人工智能的發展，都加速了自動駕駛汽車的開發進程，料這些系統很快將可以掌握自動駕駛錯綜複雜的情況。

在英國，自動駕駛汽車開上公路的可行性測試已在進行中。在10月，英國政府的自駕車研發計劃「Project Endeavour」已啟動6輛自動駕駛汽車的道路實測；德國交通部也已着手起草法案，允許自動駕駛汽車在街道上行駛，而非像目前只能在特殊測試區域行駛。

可以預期，未來10年全球大型車企將全力投入發展電動車市場，汽車市場將起翻天覆地的變化。

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