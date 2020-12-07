【高盛推介】恒指倒跌 留意高槓桿牛熊證
2020年12月07日 10:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(4日)上升，當中三大指數皆創新高。市場憧憬美國政府將有新一輪的刺激經濟方案。
恒指上周五升107點。今早則未有跟隨外圍上升，早上高開35點後隨即倒跌，現報26,431點，跌404點。上月恒指公司公布的恒指季檢所有變動，已於上周五收市後生效。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金繼續部署熊證，錄得約1,550萬元資金流入。而上周五流入牛證的資金，除了26,400至26,600點的貼價收回區域產品見有資金流入外，25,400至25,600點的遠收回區域產品亦見資金流入。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意屬活躍條款的恒指牛(56575)，與現價有約150點差距。並可留意收回價稍遠一點的恒指牛(55457)。遠牛選擇可留意低面值恒指牛(57342)，與現價有約700點差距。
恒指牛(56575)，收回價26,263點，行使價26,163點，換股比率10,000，槓桿比率77.6倍，活躍條款、相近收回價貼牛中槓桿最高。
恒指牛(55457)，收回價26,118點，行使價26,018點，換股比率10,000，槓桿比率55.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(57342)，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率31.4倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(64488)及恒指熊(68781)，與現價有約450及650點差距。並可留意收回價稍遠，在27,250至27,550點間的恒指熊(53779)、恒指熊(53782)及活躍條款恒指熊(54728)。遠熊選擇可留意低面值恒指熊(53810)，與現價有約1,300點差距。
恒指熊(64488)，收回價26,895點，行使價26,995點，換股比率10,000，槓桿比率42.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(68781)，收回價27,088點，行使價27,188點，換股比率10,000，槓桿比率32.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(53779)，收回價27,288點，行使價27,388點，換股比率10,000，槓桿比率26.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(53782)，收回價27,438點，行使價27,538點，換股比率10,000，槓桿比率22.5倍，近1,000點收回距離熊證。
恒指熊(54728)，收回價27,538點，行使價27,638點，換股比率10,000，槓桿比率20.8倍，活躍條款。
恒指熊(53810)，收回價27,750點，行使價27,850點，換股比率20,000，槓桿比率17.9倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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