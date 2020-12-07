【高盛推介】恒指倒跌　留意高槓桿牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(4日)上升，當中三大指數皆創新高。市場憧憬美國政府將有新一輪的刺激經濟方案。

恒指上周五升107點。今早則未有跟隨外圍上升，早上高開35點後隨即倒跌，現報26,431點，跌404點。上月恒指公司公布的恒指季檢所有變動，已於上周五收市後生效。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金繼續部署熊證，錄得約1,550萬元資金流入。而上周五流入牛證的資金，除了26,400至26,600點的貼價收回區域產品見有資金流入外，25,400至25,600點的遠收回區域產品亦見資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020