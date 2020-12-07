【瑞通推介】恒指跌勢加劇 購沽證精選
2020年12月07日 10:44
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國11月非農業職位增長遠遜預期，但投資者憧憬國會將很快達成新一輪財政紓困方案，帶動道指上周五(4日)收升248點或0.8%，報30,218點。恒指上周五收報26,835點，升107點或0.4%。今早回落，且愈跌愈多，跌逾400點，考驗26,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近4,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,700萬元，反映投資者續預期港股將見調整。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
有券商預期英倫銀行短期將允許滙控(00005)恢復派息，但亦有報道指，歐洲監管機構呼籲歐洲央行延長銀行派息禁令。另外，據報滙控證實正考慮削減旗下法國業務逾550個職位，以降低經營成本。受惠資金重新注視舊經濟股，滙控延續近期輾轉向上走勢，上周五曾升至44元，回補4月1日的下跌裂口，收升0.8%於43.75元，自9月低位27.5元累升59%。股份今早曾再升至44元，其後轉跌，最新跌超過2%，跌穿43元。上周五有逾160萬元淨流出滙控好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
正式進身恒指成分股並佔5%權重的美團(03690)，上周五曾高見295元，全日收升4.6%於288.6元，收復50天線，並結束公布季績後的連跌走勢。股份今早高開在290元以上後轉跌逾1%，跌穿283元。上周五有近7.4億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾3,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾2,500萬元淨流入。
中海油(00883)被美國總統特朗普列入屬於解放軍控制企業的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資，加上國際指數公司已把部分或正考慮把受制裁公司剔出旗下指數系列，拖累中海油上周五以全日低位7.4元收市，挫近3.9%。由11月下旬高見的9.68元計，六個交易日已累跌超過23%，相繼失守各技術線。石油輸出國組織及其盟國上周召開會議後，決定在明年1月起略為縮小減產力度，不過市場消化消息後，油價上周五收升逾1%。中海油今早急跌3%，曾跌至7.15元。其好倉上周五錄逾1,400萬元淨流入，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
早前同樣被美國列入制裁黑名單的中移動(00941)續在低位徘徊，上周五收跌1.3%於46.75元，失10天線。今早繼續偏軟，低見46元，即市留意上周低見的3月以來低位46元的支持力度。上周五有逾480萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
海油輕微價外、中短期購(12314)，行使價7.99元，2021年5月到期，實際槓桿5倍。
中移價外、中年期購(11007)，行使價57.8元，2021年7月到期，實際槓桿6.5倍。
中芯價外、中短期購(19665)，行使價28.33元，2021年4月到期，實際槓桿4.1倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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