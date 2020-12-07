港股格局：李偉傑料26000點為重要支持 滙豐水位有限
2020年12月07日 10:52
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近日主要在高位整固，現時正值配股潮，藍月亮(06993)等大型新股亦正在招股，資金流動減弱。另外，資金輪流在新、舊經濟之間上落，相信恒指上升動力有限，阻力位在27,200點，或需有更多正面消息刺激，才有機會突破。至於初步支持20天線約26,600點已跌穿，睇吓能否重返其上，再下一重要支持則在26,000點，大市短期或在26,000至27,200點區間上落。
日前高盛發表報告，預期英倫銀行將於12月11日更新派息禁令的消息，帶動銀行股炒上。李認為，此消息要待英國當局落實。值得留意的是，即使滙豐控股(00005)有望獲准派息，股價已大部分收復3月時的下跌裂口，萬一派息進度未如預期，後市上升水位有限，下一阻力位在48至50港元，不妨待回落至250天線約42元水平，並確認企穩其上，才考慮吸納。
美團(03690)、安踏體育(02020)及百威亞太(01876)周一(7日)正式進身藍籌行列，惟股價跟隨大市回落。李偉傑指出，美團「染藍」前已炒高，現時主要在高位整固，料在295至300元有一定阻力，支持則在270元，留意會否有進一步利好消息，才可刺激股價向上。
I.T(00999)公布，安排公司私有化，每股作價3元，較停牌前溢價約54.6%。李認為，I.T現時已升至2.7元水平，距離3元上升水位不大，萬一私有化不成功，股價隨時跌返1元水平，現價追入值博率有限。至於有幸早前持貨者，則可考慮於2.9元止賺。
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