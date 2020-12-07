港股格局：黃偉豪料年底前難擺脫上落市

恒生指數周一早間跌近500點，跌穿26,400點。中薇證券研究部董事黃偉豪表示，儘管港股跌幅較大，但尚未偏離近日的上落區間。近期資金持續流入亞洲區股市，但市場始終欠缺更多利好消息帶動，加上臨近年尾收爐，恒指短期難有大升空間，相信27,200至27,300點水平已是頂位，但下方26,000點水平亦會有支持。

他續指，科技股年內升幅較大，短線仍偏淡，但續看好中長期前景。至於傳統經濟股短線可續留意，特別是相對內銀股落後的內險股，可續受惠A股偏強走勢。至於資源股，亦可受惠資金繼續炒作明年全球經濟復甦。

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