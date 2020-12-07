英媒指美國擬制裁14名中港官員　港股挫逾500點

英國傳媒今(7日)獨家報道，美國特朗普政府擬就香港政府上月取消4名民主派立法會議員資格一事，制裁最多14名中港官員，目前未知受制裁人士資訊。知情人士指華府最快於當地時間周一宣布制裁名單，亦有可能押後至本周稍後才公布。

港股今早大跌，現報26,282點，跌552點。

報道引述知情華府官員指，美方計劃制裁多名人大代表、中共黨員及香港官員，措施包括凍結資產及金融制裁，目前未知名單詳情，白宮及國務院未回應報道。

全國人大常委會上月11日決議，授權港府可按框架標準取消不達標議員的資格，港府隨即宣布即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人的立法會議員資格，引發其餘15位民主派議員總辭。

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