全球經貿戰：美制裁中企　富時羅素開第一槍

受到美國政府頒布行政命令，要求禁止美國境內任何人對美方認為由中國軍方擁有或控制的中國企業進行投資。外媒報道，富時羅素開出第一槍，將從旗下部分產品中移除海康威視、中鐵建、中國航天衞星、中交建、中國核工程建設集團、中國中車、曙光信息，及中國化工等8家公司的股票。

至於另一大指標編製公司MSCI是否跟進。MSCI則表示之後會再做決定，會與投資者進行意見交換，以求在最短時間內做出因應對策。但依照美國法律，旗下產品會反映任何必要的變化。此外，納斯特克亦正在評估相關問題，或於周內與市場參與者討論相關事宜。

富時羅素表示，將從富時全球股票指數系列和其他幾項指數中，刪除這8家中企，且將於12月21日生效。不過，富時羅素也指出，一旦未來美國解除制裁，在起始日的12個月後，會考慮重新將這些中國公司納入標準富時羅素指數。

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