【高盛推介】小米隨大市倒跌 購沽證可吼
2020年12月07日 11:03
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)上周五(4日)升約0.2%。今早則早段高見25.8元後倒跌，最低見25元。現報25.05元，跌約1.2%。小米總裁王翔近日表示，指小米今年第三季在歐洲市場排第三，當中不少市場均居首位，例如西班牙。王翔並指小米亦自設智能工廠，手機年產能達到了100萬台。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證須牛證於上周三分別錄得約2,670萬及2,180萬元資金流入後，上周四及上周五均見資金轉向沽出。而認沽證則於上周四錄得約280萬元資金流入後，上週五亦見資金轉向沽出。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧小米，當中上周5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約47.7億元。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價25至30元作為篩選產品的條件。並可留意當中2個月期以上，撇除30%以上街貨量產品後，槓桿最突出的小米購(27393)。並可留意價外幅度約9%，年期約3個月的高敏感度小米購(26804)。牛證方面可留意小米牛(55501)，與現價有約2.2元差距。
小米購(27393)，行使價28.33元，2021年02月23日到期，實際槓桿6.2倍，行使價25至30元間、2個月期以上、30%以下街貨量產品中，槓桿最高。
小米購(26804)，行使價27.43元，2021年02月23日到期，實際槓桿6.2倍，較貼價、高敏感度。
小米牛(55501)，收回價22.88元，行使價22.48元，換股比率10，槓桿比率9.2倍，近2.2元收回距離牛證。
投資者如看淡，可考慮以行使價22.5至25元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的小米沽(26524)。
小米沽(26524)，行使價22.88元，2021年03月08日到期，實際槓桿5.7倍，行使價22.5至25元間產品中，槓桿最高。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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