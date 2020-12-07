【高盛推介】小米隨大市倒跌　購沽證可吼

觀察個股輪證資金流向，可見認購證須牛證於上周三分別錄得約2,670萬及2,180萬元資金流入後，上周四及上周五均見資金轉向沽出。而認沽證則於上周四錄得約280萬元資金流入後，上週五亦見資金轉向沽出。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧小米，當中上周5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約47.7億元。

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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