中國經濟：11月出口按年增長14.9%　進口跌0.8%

中國海關總署公布，中國11月出口以人民幣計按年增長14.9%，高於預期的增長5.7%，10月份為增長7.6%；進口跌0.8%，預測為升0.6%。中國11月貿易順差5,071億元人民幣(下同)，預測順差3,732億元。

其中，中國對美國出口2.82萬億元，增長6.9%；自美國進口8,233.2億元，增長7.2%；對美貿易順差2萬億元，增加6.8%。今年首11個月，中國貨物貿易進出口總值29.04萬億元，按年增長1.8%。

以美元計價，中國11月份出口按年增長21.1%，高於預期增長12%，10月為增長11.4%。

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