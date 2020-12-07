【亂世買金】花旗料將迎低吸機會　明年勢重上2000美元

外媒引述花旗集團表示，預計黃金價格將在2021年重新站上每安士2,000美元，之後在2022年回落，因為聯儲局的貨幣政策保持寬鬆且潛在的債務貨幣化轉化成匯率貶值風險。

現貨金最新處1,837.9美元，距離2,000美元的目標，有約8.8%上升空間。

花旗預測，金價0至3個月目標位在每安士1,850美元，跌破每安士1,800美元後預計將有強勁的買盤支撐。6至12個月目標價下調每安士225美元，但仍看漲，至2,100美元。

銀價方面，該行預計可能在2021年下半年表現超過黃金。在需求回升、投資需求雖然下降

但仍堅挺的大背景下，銀價在基礎預期情景中的高峰料在每安士28至30美元。鈀價預計在2021年觸及每安士3,000美元，預計市場將保持緊張狀態。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020