【大行報告】花旗指部分內銀需更高資本要求 招行跌逾3%
2020年12月07日 11:48
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投資銀行--花旗的研究報告指出，包括國有6大銀行在內的8至13家中資銀行，將入選內地系統重要性銀行，要有更嚴格的資本充足率及槓桿率等要求，將面臨放緩貸款增速和下調分紅等壓力。
估計相關銀行包括建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、交通銀行(03328)、中國銀行(03988)、招商銀行(03968)及中信銀行(00998)等。
招商銀行今(7日)股價受壓，現報48.65元，跌3.85%。
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