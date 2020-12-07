【大行報告】花旗指部分內銀需更高資本要求　招行跌逾3%

投資銀行--花旗的研究報告指出，包括國有6大銀行在內的8至13家中資銀行，將入選內地系統重要性銀行，要有更嚴格的資本充足率及槓桿率等要求，將面臨放緩貸款增速和下調分紅等壓力。

招商銀行今(7日)股價受壓，現報48.65元，跌3.85%。

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