傳京東將成首個測試數碼人幣網上商城 周五大發紅包

報道指，京東旗下的京東數字科技在官方微信上表示，將於本月啟動一項試點計劃，客戶在購買某些商品時可以使用數碼人民幣支付。該公司將於本周五(11日)向江蘇省蘇州市的居民發放大約10萬個數碼人民幣紅包，總價值2,000萬元人民幣。

據該公司一名主管透露，京東數字科技將通過支持中國人民銀行和地方政府在蘇州啟動數碼人民幣試點計劃，為促進數字和實體經濟的發展做出貢獻。

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