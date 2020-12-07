港股格局：伍禮賢料12月恒指波幅將收窄

港股周一開市跌逾500點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指恒指觸及26,500點後，雖然曾短暫升穿27,000點，但大市表現較牛皮，他預料12月指數波幅不大。

他認為市場較平靜，原因是出現不少利好因素，如市場已消化美國總統大選結果及中美關係較平穩，雖然短期內突破27,000點機會不大，相信周一恒指跌逾500點後跌幅會收窄，為半年以來指數波幅最少的月份，預料12月股市將在26,000點至27,000點區間整固。

金融股及科技股均跌市，他表示未來六個月資金或由新興經濟股回流舊經濟股，相信舊經濟股表現會跑贏大市，原因是市場憧憬經濟復甦，加上今年不少中概股回歸，本來利好新興市場，但螞蟻集團上市落空，令市場擔心內地政府加強對電商業務的監管，新股市場氣氛轉弱。

科技股的累積升幅較大，不過，由於業績持續表現亮麗，因此他認為科技股龍頭將會持續區間橫行。

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