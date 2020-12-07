全球經貿戰：10月南韓進口日本啤酒金額飆8倍　因為...

外媒報道，南韓海關數據顯示，當地今年10月日本啤酒進口額按年大增874%，惟規模仍低過2018年之前的水平。

南韓原為日本啤酒最大出口市場，但自去年兩國因出口管制問題關係惡化，南韓發起抵制日貨運動。報道指，日本啤酒進口額在去年9月曾跌至6,000美元，直至今年5月，日本啤酒進口額大幅回升至77.2萬美元，之後一直保持在每月30萬美元以上。

報道指，今年10月日本啤酒進口額達37萬美元，按年大增873.7%。分析認為與南韓反抗日本祭出的出口管制氛圍緩和，以及促銷活動推動所致。

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