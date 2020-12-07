摩通策略師警告：避免「熱門交易」風險　防2018年崩盤重演！

外電引述投資銀行——摩根大通的策略師警告，投資者需要調整倉位，以對沖「熱門交易」，以防類似2018年2月的崩盤重演。

摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou等發表的研究報告指出，上一次市場對策略有如此強烈的共識，是在2017年底和2018年初。受大量資金湧入推動，全球股市在2018年1月觸及紀錄高位，但投資者對風險資產的過度押注成為隱憂，後一個月「波動率末日」(Volmageddon)接踵而至，飆升的波動率擊碎了許多投資者曾以為穩賺不賠的交易。

報告警告，對資產配置而言，重要的是敞口規模，要避免過於集中的投資組合，應對方法就是限制對最熱交易的風險敞口。

隨着全球經濟從疫情影響，進入2021年的將是逐險模式。隨着各大央行和政府出台刺激措施抗擊疫情，許多投資者預計高收益債券、新興市場貨幣和價值股等資產將迎來豐收期。摩通認為，當下最「人滿為患」的交易包括做空美元兌周期性已開發市場貨幣、做好銅及比特幣，反觀做好石油和黃金的熱情不及已開發市場股票增持新興市場股票熱門。

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