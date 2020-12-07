日本央行成日股最大持有者　倉位達3.1萬億元

外媒引述日生基礎研究所(NLI Research Institute)首席股票策略師井手慎吾最新估算，日本央行已成為日本股市最大持股者，持有倉位總規模超過4,000億美元(約3.12萬億港元)，首度超越日本政府退休金投資基金(GPIF)。

外電指出，今年新冠肺炎疫情期間，日本央行為支持市場，大規模買進指數股票型基金(ETF)。隨着日股持續上揚，推升此投資組合價值在11月上升至45.1萬億日圓(約3.36萬億港元)，日本央行持倉更是首度超越GPIF。以GPIF截至9月底的倉位增加價值來估算，GPIF截至11月的持倉價值為44.8萬億日圓(約3.35萬億港元)。

不過，這2大公營部門持倉規模之大，已引起市場的擔憂。報道引述富國生命投資顧問株式會社執行長奧本聰表示，日本央行作為國營事業機構，與具代表性的退休投資基金大舉購買日本資產，這種做法讓人感覺到有些扭曲。日後如何安排退場，便成為疑問！

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