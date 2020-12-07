恒生銀行推出商業銀行遙距開戶服務

恒生銀行公布，為企業客戶推出全新的遙距開戶服務，提供簡便快捷的銀行服務方案，助客戶提升營運效率。

該行指，企業透過恒生遙距開戶服務，可全天候隨時隨地「無接觸開戶」，毋須預約及親身到商務理財中心，減省等候時間。

該項無紙化和數碼化的簡易開戶程序適合所有香港註冊的獨資或一人有限公司，企業客戶透過數碼渠道開立商業綜合戶口，只需要完成三個簡單步驟，包括在恒生商業網上申請平台提供簡單公司資料；利用手機應用程式完成電子身份驗證；以及進行網上確認。企業客戶完成以上三個步驟後，最快5個工作天即可成功開立恒生商業綜合戶口。

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