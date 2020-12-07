趕搭尾班車：傳Airbnb擬上調IPO目標價區間　估值達3276億元

外媒引述消息指，即將進行股票首度公開上市招股(IPO)的房屋短租服務平台Airbnb擬將目標價格區間由40至50美元上調至56至60美元，顯見市場反熱烈。

據最新的價格，Airbnb在完全稀釋基礎下以及包括發行所得後的身價最高可達420億美元(約3,276億港元)，遠高於該公司4月私募時的估值180億美元(約1,404億港元)。

預計Airbnb將於12月10日在納斯達克市場上市，料成2020年規模最大的IPO之一。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020