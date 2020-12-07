證監會上季審閱61宗IPO申請　處罰兩家持牌機構

香港證監會發表《季度報告》，今年7至9月持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,048，按年跌1.2%，其中持牌機構的數目為3,122家，按年跌2.4%。

期內，該會對持牌機構進行了80次現場視察，並認可了公開發售的40隻單位信託及互惠基金(包括25隻在香港註冊成立的基金)和73項非上市結構性投資產品。

此外，該會審閱了61宗新上市申請，其中包括兩宗來自具有同股不同權架構的公司的申請，及7宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。對兩家持牌機構及7名人士採取了紀律處分，涉及的罰款總額達670萬元。10月，高盛(亞洲)有限責任公司因犯有嚴重監管缺失而遭該會譴責及罰款3.5億美元。另因應股價及成交量的異動，提出了2,417項索取交易及帳戶紀錄的要求。

截至9月底止，證監會季度收入為7.32億港元，按年升93.8%，季度盈餘2.06億元，上財年同期虧損1.11億元。

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