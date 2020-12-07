全球經濟：IATA指航空業重啟成經濟復甦的重要指標

國際航空運輸協會(IATA)最新發表的報告指出，新冠肺炎疫情將過去10年全球所建立的航空連繫收益破壞。在疫情前，有直航服務的城市數目，是過去逾廿年總數的一倍有多，客運及貨運持續受惠於航空運輸成本下降。可自2020年，這趨勢逆轉了。附圖可見，可見表現最佳的全球5大航空連繫市場，疫情期間航空連繫水平大倒退，反映設法恢復各地航空連繫，已成為刺激經濟復甦的最迫切行動。

IATA的航空連繫指數評估全球各大城市與其他城市的航空連繫程度，這個綜合指數反映來往各個目的地座位數目及這些目的地的經濟重要性，航空連繫有助於促進貿易，旅遊，投資和其他經濟流動，以實現全球經濟增長和繁榮。

在全球五大航空連繫指數最佳的國家中，疫情期間航空業都大受打擊。在2月份觸及最低點後，中國開始恢復到接近正常的航空連繫水平。在日本，航空旅行中斷的影響在一定程度上得以緩解，因為沒有全國范圍內的國內旅行禁令。在印度和德國，年內的航空連繫指數跌幅最勁。整體而言，除中國外，其他國家還有很長的路要走。

IATA認為，各地政府可以通過提供援助，以支持重建全球航空連繫，而這是經濟復甦的關鍵。

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