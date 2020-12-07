美國或制裁「唔聽話」港銀　金管局：不時提醒評估風險

美國財政部最遲本月中旬，對仍未與受制裁中港官員「斬纜」的國際金融機構，列入第二輪制裁清單。有報道指，香港大型銀行已展開跨部門業務應變方案，並設定最壞情況下，同業市場資金拆借及部份業務被迫中斷的應變措施，如使用淨額代替總額結算。

美國國務院10月中向國會提交首份《香港自治法案》檢討報告後，或於月內有新一輪制裁清單。分析認為，銀行若能在限期前切割與被制裁官員業務，或可逃過一劫。

據悉，近月香港大型銀行更積極舉行跨部門工作會議，就次輪制裁作風險準備，最壞假設(被制裁)及最辣罰則(美元交易結算被禁)下如何運作，如美元匯款等部份服務無法維持、美元資金來源及其他同業市場拆借受阻、引發有客戶離開、銀行本身發行的存款證到期而未能再續等，均進行分析評估。

香港金融管理局發言人表示，不時提醒銀行在經營業務時須小心評估所涉及的各種風險，採取適當的風險管理措施，並致力公平對待客戶。

該局與銀行業界以及個別銀行就不同議題保持緊密溝通，惟不評論銀行與個別客戶的業務關係。

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