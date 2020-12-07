華僑永亨：全球復甦限制人民幣升幅　料6.5至6.6波動

截至下午接近1時，在岸人民幣報6.5346兌美元，較上個交易日跌44點子；離岸人民幣報6.5174，較上個交易日升29點子。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，疫苗和美國新刺激方案或使全球經濟復甦，從而令中國失去經濟相對優勢，加上中美關係不明朗，亦或限制人民幣升幅，預計短期內人民幣在6.5至6.6波動。

浙商證券指，中國經濟基本面優勢及貨幣政策正常化仍將支持人民幣升值，惟中美角力或成為人民幣短期風險因素，預計明年上半年人民幣可觸及6.3高位。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020