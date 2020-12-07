8吋晶圓代工掀漲價潮　台企受惠　中芯股價回穩

據台媒報道，8吋晶圓代工掀起漲價潮，迄今僅台積電表示不會漲價，聯電與世界先進從本季開始調漲代工價格，明年價格續看漲，為兩企明年營運持續成長注入動力。中芯雖然因為華為晶片被禁指引今季收入按季倒退一成，惟該公司首席財務官高永崗表示，現時各個製程，不論先進還是成熟，均產能緊絀，整個晶圓代工行業的單片代工費都會上漲。

事實上，5G智能手機對電源管理晶片的需求以倍數增長，加上面板驅動晶片與感測器等需求強勁，8吋晶圓代工產能吃緊，而重點是這些用不上甚麼7納米、5納米，也不是中芯早前透過「國家隊」注資力谷的12吋晶圓先進製程。就台廠來看，以聯電8吋廠數量最多，在兩岸布局8座8吋晶圓廠，因此受惠程度高。市場研究機構集邦科技表示，即使部分產品可能逐步轉往12吋廠生產，8吋晶圓代工產能供應緊絀的情況短期內都仍難以紓緩，因此晶圓代工廠勢陸續調高代工價格。

8吋晶圓代工產能自去年底開始吃緊，至今仍未看到紓解迹象，反而愈來愈緊，世界先進和聯電已相繼證實漲價，並表示訂單將滿到2021年。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020