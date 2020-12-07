太古城三房戶以兩房價易手　減價近10%賣1160萬元

鰂魚涌太古城都賣「疫情價」，三房單位跌至兩房價。中原張光耀表示，屋苑本月已錄4宗買賣，包括泰山閣中層E室，實用面積689方呎，三房間隔，8月時叫價1,280萬元放盤，累減近10%後，剛以1,160萬元沽出，呎價約16,836元。同類單位市價可達1,250萬至1,280萬元。

張氏續稱，同屋苑兩房單位做價，11月期間個別都達1,130萬至1,188萬元，其中天星閣中層實用面積580方呎單位，上月售價為1,135萬元，可見疫情下樓價稍為調整。

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