新股專輯：傳新紐科技通過上市聆訊　趕年底前掛牌

新股趕年結。市場消息指，資訊科技(IT)解決方案商新紐科技已通過聯交所上市聆訊，計劃年底前掛牌。未來金融為獨家保薦人。

該公司主要為醫療機構及金融機構服務。今年首3個月，受行政開支增加下，虧損擴大至214.2萬元人民幣(下同)，2019年同期蝕131.2萬元；經調整淨利潤則按年扭虧，盈利442.6萬元，2019年同期虧損131.2萬元。收入按年上升8.94%至2,935萬元。

集資所得將用於開發新解決方案及升級現有解決方案；加強銷售及營銷能力；一般企業用途。

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