【深度解構】本地零售股私有化　有何玄機？

受社會動盪及新冠肺炎疫情衝擊，I.T截至今年8月底止半年蝕3.37億元，資產淨值不到20.76億元，相等於每股資產淨值(NAV)1.73元。今次私有化建議，作價相當於市帳率1.7倍，即I.T估值約35.8億元，故對小股東而言，不失為套現機會。

留意到I.T私有化後，將會成立一間新公司持有I.T，CVC持股49.35%，沈氏持股50.65%，故雖然沈氏毋須就私有化出資，但持股量將下降，且新公司董事3人，CVC將佔2席。另外，新公司股權中，CVC手持大部分是B類優先股，有累積非現金票息，年息10厘，且有權獲得最多8億元額外股息，並擁優先清盤權，而沈氏手持的是A類優先股沒有相關條款。

可見，提出私有化的機構投資者拿得13億現金出來提出私有化，條款都幾辣，且相信是無寶不落！目前零售業處於周期低谷，零售股的品牌不值錢。可明年疫苖面世的機會甚高，此時提出私有化，可以平價買個零售品牌回來，估計新主在成功將公司私有化後，會進行業務重組，重點當然是發展內地市場，他日捲土重來再上市，雖屬後話，但相信都是大概率的事。

市場上，有好友有淡友，有買有賣才會促成交易。危機當前，正當不少人想離此地而去，又有不少人在嘗試趁火打劫，冷手執個熱煎堆。到底最終誰是贏家，即管等着瞧！

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