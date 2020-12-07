財庫局：金管局正與相關監管敲定理財通實施細則

財經事務及庫務局局長許正宇今日(7日)在立法會會議時表示，香港在發展市場方面有四大新措施。

他指出，第一是推動與內地資本市場的互聯互通，令滬深港三地市場發揮更大的協同效應。現時香港已成為全球第二大生物科技公司上市地，政府亦已加快將在香港上市未有盈利的生物科技公司在符合特定條件下納入滬港通和深港通的選股範圍的工作。

第二個大方向是推動大灣區金融服務互聯互通。中國人民銀行聯同香港金融管理局及澳門金融管理局於6月已公布決定在大灣區開展雙向跨境理財通業務試點(理財通)，讓包括香港、澳門和廣東省內九市居民，可在大灣區跨境投資區內銀行銷售的理財產品。金管局正與相關監管當局，敲定理財通的實施細則，以加快落實計劃。

保險業方面，當局正與各相關監管當局積極商討實施細節，爭取盡快落實香港保險業在大灣區內地城巿設立保險售後服務中心，為持有香港保單的香港、澳門及內地居民提供諮詢、理賠及續保等全方位支援。同時，會爭取早日對經港珠澳大橋進入廣東行駛的香港車輛的保險實施「等效先認」政策，將這些跨境車輛向香港保險公司投保責任範圍擴大到內地的第三者責任保險保單，視為等同投保內地機動車交通事故責任強制保險。第四個推動市場發展的重點是金融科技。

他指出，除了以上的四個方面的工作外，會繼續推進各項持續推行的措施，包括推動設立無紙化證券市場制度、為直接保險公司的所有一般再保險業務、特定一般保險業務，以及特定的保險經紀業務，提供50%的利得稅寬減(即稅率為8.25%)、推動發展綠色債券市場、與強制性公積金計劃管理局合作建立「積金易」平台，以及優化監管制度和提升金融安全。

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