【多相】業主移民！月海灣特色戶劈逾80萬沽　低估價3.5%

二手業主移民潮延續，劈價低估價出售特色單位。中原許偉業稱，葵涌月海灣2座頂層連天台戶，實用面積403方呎，天台面積約129方呎，8月中放盤叫價730萬元。由於同類型單位放盤罕有，當時叫價比市價高，疫情下一直未有承接。

他續指，由於原業主已打算移民，早前底價已降至680萬元，同區租客「帶票」睇樓，大膽還價後終以647.5萬元購入上址，呎價16,067元，較銀行網上估價低約3.5%。原業主持貨6年，帳面仍賺222.5萬元。

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