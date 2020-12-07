中國經濟：11月商業銀行信用債減持規模創年半最大

外電綜合中國債券信息網和上海清算所的數據顯示，11月末中國商業銀行持有非金融企業債券規模約3.36萬億元人民幣，按月下降701億元，降幅創2019年5月來最大。

國盛證券固收分析師楊業偉分析，商業銀行減持信用債是受到近期違約風險抬頭影響，擔心表內的風險，預期這個趨勢在明年將延續。他認為，在信用環境可能收縮的背景下，市場對非金融企業債券的判斷愈益謹慎。

河南省國企永城煤電債務於11月出現違約，華晨汽車集團和紫光集團等亦先後爆雷，推動境內債市違約規模連續第3年超越千億元人民幣。

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