中國經濟：汽車晶片供應鏈不穩　威脅15％產能

內地媒體報道，若汽車業「缺芯（晶片）」問題年內沒法解決，內地15%或約400萬輛的汽車產能可能將受影響。

對於內地最大外資車廠福士汽車(Volkswagen)日前透露，內地整體汽車生產恐因疫情影響全球某些晶片供應而中斷，內地媒體指出，汽車晶片短缺，將導致電子穩定程式和電子控制器產品無法生產。此外，若年內未能解決晶片短缺問題，以去年內地有近2,700萬輛汽車產能，料當中約15%的汽車產能將受影響。

另因疫情下的不確定性，晶片廠如恩智浦、德州儀器、英飛凌、瑞薩和意法半導體等可能會隨時因疫情而停工停產，以內地自主製造的汽車晶片市佔率不到10%而言，若汽車晶片突然斷供，會有更多內地車企受影響。

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