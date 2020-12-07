新盤動向：朗城滙高層戶逾1419萬元售出　創新高

華懋集團旗下元朗朗城滙，周一(7日)以1,419.56萬港元售出第2座32樓H室，成交價創項目新高，單位實用面積749方呎，呎價18,953元。

截至今日，該項目累沽669個單位，金額約55.8億元，目前尚餘51個單位待售，分別為5個兩房單位及46個三房單位。

該公司銷售部總監吳崇武表示，項目早前更新價單，將付款計劃B及C的按揭成數由80%提高至85%，以及將所有付款計劃成交期由90天延長至180天，有關優惠生效後，昨單日錄得2宗連還成交，合共約2,521.15萬元。

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