上海科創板迄今集資逾2876億人幣 新致軟件首掛暴漲

總部設在上海的新致軟件早於1994年便誕生，主業是軟件外包服務，專注向保險公司、銀行等金融機構，以及電訊、汽車、醫療等其他行業提供資訊科技解決方案、營運及維修服務，以及向一級軟件承包商提供軟件項目分包服務。

外媒引述華興資本分析師龐溟指出，該行數據顯示，實施注冊制的科創板，企業平均上市所需時間已經與海外成熟資本市場相當接近，並於今年11個月累計吸收外資56.4億元人民幣，比起去年底僅2.7億元人民幣顯著提高。

即使科創板為中國經濟轉型和攻克高新科技難關的企業提供大量資金，應對愈益嚴峻的外部環境，惟外媒指出，內地股市大幅波動、撤資不易及監管政策不明朗等負面因素，依然令外資卻步。

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