保柏香港新推計劃　為肌骼痛症患者提供支援

保柏香港周一(7日)宣布推出「保柏護您同行計劃」，以及計劃下的肌骼痛症治療，為肌骼痛症患者在治療路上提供支援。

該機構指，肌肉骨骼疾病在香港各種常見且需長期覆診的疾病中排行第三，佔13.5%，而另一調查亦顯示，逾四成30至39歲的香港受訪者表示，曾經歷肌肉與骨骼相關問題。

保柏香港醫學總監趙思凝醫生表示，持續而嚴謹的護理對慢性疾病患者的康復進程和生活質素尤重要，希望該計劃能提高人們對常見病徵和痛症管理的意識，並表示會繼續擴展計劃至不同的醫療服務，為客戶提供支援。

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