渣打溫拓思：數碼貨幣細分應用無法取代法定貨幣
2020年12月07日 16:09
東網電視更多新聞短片
溫拓思
外媒報道，渣打集團(02888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，隨着國際支付系統快速發展，數碼貨幣廣泛創建及推出絕對是無可避免的。
溫拓思認為，無論是國家支持抑或私人發行的數碼貨幣都有增長空間。又補充，渣打銀行將在未來幾天宣布有關方面的消息。
他稱，數碼貨幣的最大發展可能是在新的細分市場中，這些市場不會取代現有法定貨幣。他建議為特定類型的項目創建數碼貨幣，例如在自願碳市場機制(Voluntary Emission Reduction)上進行交易。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020