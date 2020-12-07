渣打溫拓思：數碼貨幣細分應用無法取代法定貨幣

溫拓思認為，無論是國家支持抑或私人發行的數碼貨幣都有增長空間。又補充，渣打銀行將在未來幾天宣布有關方面的消息。

他稱，數碼貨幣的最大發展可能是在新的細分市場中，這些市場不會取代現有法定貨幣。他建議為特定類型的項目創建數碼貨幣，例如在自願碳市場機制(Voluntary Emission Reduction)上進行交易。

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