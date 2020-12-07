【市後重點睇】油價偏軟　道期跌153點

美匯指數報90.85；港匯處7.7509；離岸人民幣(CNH)報6.5242；美元兌日圓報104.19；歐元企1.2112；英國與歐盟周日重啟脫歐後貿易協議的談判，市場人士憂慮有關前景未明，英鎊跌0.81%至1.3325。金價企1,835美元。油價偏軟，布油處48.95美元，紐油處45.92美元。道指期貨跌153點。

-英媒指美國擬制裁14名中港官員。

-新股專輯：京東健康暗盤炒高27%。

●全球經濟：IATA指航空業重啟成經濟復甦的重要指標。

●趕搭尾班車：傳Airbnb擬上調IPO目標價區間，估值達3276億元。

●摩通策略師警告：避免「熱門交易」風險，防2018年崩盤重演！

●【亂世買金】花旗料將迎低吸機會，明年勢重上2000美元。

●電動車大戰：福士開發自駕車，最快2025年上市。

●脫歐倒數：英歐恢復貿協談判，結果如何今晚成關鍵？

●日本央行成日股最大持有者，倉位達3.1萬億元。

●全球經貿戰：

-10月南韓進口日本啤酒金額飆8倍，因為...

-美制裁中企，富時羅素開第一槍。

●中國經濟：

-11月出口按年增長14.9%，進口跌0.8%。

-內房爆倒閉潮！截至10月底逾450家房企破產。

-汽車晶片供應鏈不穩，威脅15%產能。

-11月商業銀行信用債減持規模創年半最大。

●傳京東將成首個測試數碼人幣網上商城，周五大發紅包。

●Sensor調查：抖音及TikTok居11月全球移動應用收入榜首。

●華僑永亨：全球復甦限制人民幣升幅，料6.5至6.6波動。

●美國或制裁「唔聽話」港銀，金管局：不時提醒評估風險。

●證監會上季審閱61宗IPO申請，處罰兩家持牌機構。

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