歐股早市個別發展　Ted Baker升逾4%

英國和歐盟之間就達成脫歐後貿易協議作最後努力，歐股周一(7日)個別發展，其中英股報6,561點，升10點或0.16%；德股報13,263點，跌35點或0.26%；法股報5,578點，跌30點或0.55%。

距離英國12月31日脫歐的時間，僅剩不到1個月。雙方仍就捕魚權、國家補貼，以及如何解決未來爭議等問題，還未達成協議。英國與歐盟代表周日(6日)重新進行貿易協議談判，並致力在周一晚上達成協議，而這被視為可能是英國及歐盟在2021年底前，達成協議的最後機會。

不過最新消息指，英國政府官員人士表示，如果沒有進展的話，貿易談判可能今天結束。鎊匯跌1.12%。

英國家居裝修零售商Kingfisher跟隨其他零售商，向政府補交新冠肺炎稅務寬免，股價跌0.48%。

英國時尚品牌Ted Baker半年稅前虧損擴大至8,640萬英鎊，收入減少近一半，股價升4.48%。

英國桌面戰棋公司Games Workshop Group公布半年銷售額由去年同期1.48億英鎊升至今年的1.85億英鎊，股價升6.63%。

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