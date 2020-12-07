新股專輯：京東健康暗盤炒高27%
2020年12月07日 16:21
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由京東集團(09618)分拆的京東健康(06618)明日(8日)主板掛牌，暗盤交易做好。據耀才暗盤交易中心，暗盤股價高見90元，較定價70.58元，炒高27.5%。以每手50股計，一手帳面最多賺971元。
京東健公開發售部分錄得超額認購約420.91倍，凍結資金5,686億港元；國際配售初步獲31.1倍大幅超額認購。散戶認購1手(50股)中籤率40%，最少申請200手才穩獲1手。京東健康以招股價範圍上限每股70.58元定價，集資淨額264.57億元。
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