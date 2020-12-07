新股專輯：京東健康暗盤炒高27%

京東健公開發售部分錄得超額認購約420.91倍，凍結資金5,686億港元；國際配售初步獲31.1倍大幅超額認購。散戶認購1手(50股)中籤率40%，最少申請200手才穩獲1手。京東健康以招股價範圍上限每股70.58元定價，集資淨額264.57億元。

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