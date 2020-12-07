【產經直播】恒指短線難向上？
2020年12月07日 16:36
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中美關係再傳來壞消息，港股周一(7日)偏軟，高開低走，最多跌近580點，最終收報26,506點，跌329點。新、舊經濟股齊齊跌，還有兩周便到聖誕假期，恒指短線動力強唔強？
中芯國際(00981)逆市彈起，旗下附屬公司與國家集成電路基金等成立合營公司，生產12吋集成電路晶圓，股份一度升近8%，不過股份早前才被美國列入制裁名單，趁彈就要走？
內銀股偏軟，上周內地發布《系統重要性銀行評估辦法》，大行花旗估計將包括四大內銀及招商銀行(03968)在內等多家銀行，料會面對貸款增速放緩及下調分紅的壓力，影響有幾大？
網上醫療平台—京東健康(06618)周二主板掛牌，早前公開發售部分認購反應理想，超額認購420倍，一手中籤率4成，追揸沽策略係點？
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