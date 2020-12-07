新股專輯：Vesync明起招股　入場費5575元

是次發行2.81億新股，其中90%為國際配售，10%為本地公開發售，集資最多15.51億元，所得約30%用於新產品的研究及開發及現有產品的更新換代；約25%用於擴大銷售渠道及地理覆蓋範圍；約25%把VeSync應用程序升級為一個家庭物聯網平台；約10%為企業客戶開發及推出智能解決方案；約10.0%用於營運資金。

另外，公司引入高瓴資本、Meridian Future及蘭馨中國(Orchid China)三名基石投資者，合共認購約9,466萬美元(約7.38億港元)等值股份。

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