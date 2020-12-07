新股專輯：Vesync明起招股 入場費5575元
2020年12月07日 16:42
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中國小家電Vesync(02148)周二起至周五(8至11日)招股，每股招股價介乎4.68至5.52港元，每手1,000股，入場費5,575.63元，預期本月18日首掛。法巴及創陞為聯席保薦人。
是次發行2.81億新股，其中90%為國際配售，10%為本地公開發售，集資最多15.51億元，所得約30%用於新產品的研究及開發及現有產品的更新換代；約25%用於擴大銷售渠道及地理覆蓋範圍；約25%把VeSync應用程序升級為一個家庭物聯網平台；約10%為企業客戶開發及推出智能解決方案；約10.0%用於營運資金。
另外，公司引入高瓴資本、Meridian Future及蘭馨中國(Orchid China)三名基石投資者，合共認購約9,466萬美元(約7.38億港元)等值股份。
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